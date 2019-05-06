Число жертв циклону в Індії та Бангладеш перевищило 40 осіб

Кількість жертв циклону "Фані" в Індії та Бангладеш зросла до 42 осіб. Про це повідомляє видання The Japan Times.

Вказано, що двадцять дев'ять людей загинули в штаті Одиша у східній Індії, а тринадцять осіб - у Бангладеш.

"Кількість загиблих у результаті циклону, що обрушився на Індію та Бангладеш, у неділю зросла до 42", - вказано у повідомленні.

"Ми намагаємося підтвердити особи жертв, але так як лінії зв'язку були пошкоджені, це вимагає часу", - прокоментував комісар з надзвичайної допомоги Одиша Бішнупада Сетхі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті потужного циклону "Фанні" в Індії, який обрушився на східні регіони країни, загинули щонайменше 33 людини. Також зазначалося, що ще майже 300 осіб отримали поранення у результаті стихії.

До цього повідомлялося, що в результаті потужного циклону "Фані" загинули 12 людей в індійському штаті Одіші.

Циклон "Фанні" також обрушився і на південно-західне узбережжя Бангладеш. У результаті стихії близько шести чоловік загинули, ще понад 60 постраждали. Циклон обрушився на район Кхулна і прилеглі райони країни і почав рух у бік північного сходу, руйнуючи будинки і стовпи електропередач.

Як писало РБК-Україна раніше, в п'ятницю, 3 травня, на східну частину Індії обрушився потужний циклон "Фанні". Індійська влада евакуювала населення із районів, що знаходяться у межах циклону. Тоді були евакуйовані понад 1 млн жителів сходу Індії. Прогнозувалися потужні зливи і пориви вітру до 200 км/ч.