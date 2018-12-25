Число жертв теракта в Кабуле значительно возросло

Фото: полиция Афганистана (moi.gov.af)

Нападавшие перемещались по коридорам, стреляя в людей и обстреливая соседние здания из окон

В Кабуле (Афганистан) в результате террористического нападения на правительственное здание в понедельник, 24 декабря, погибли как минимум 43 человека, 10 ранены. Об этом сообщил Минздрав Афганистана, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Официальный представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш рассказал, что во второй половине дня начиненный взрывчаткой автомобиль сдетонировал рядом с многоэтажным зданием, где расположены правительственные учреждения.

После взрыва внутрь одного из министерств ворвались вооруженные огнестрельным оружием террористы.

Нападавшие перемещались по коридорам, стреляя в людей, и обстреливали соседние здания из окон.

После продолжавшегося несколько часов боя трое нападавших были убиты, полицейским удалось эвакуировать 357 человек.

Пока никто так и не взял на себя ответственность за нападение.

Напомним, ранее сообщалось о 29 погибших и 23 раненных в результате нападения боевиков в Кабуле.