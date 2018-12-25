ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Число жертв теракта в Кабуле значительно возросло

Новости » Происшествия    25.12.2018 - 06:20
Число жертв теракта в Кабуле значительно возросло
Фото: полиция Афганистана (moi.gov.af)

Нападавшие перемещались по коридорам, стреляя в людей и обстреливая соседние здания из окон

В Кабуле (Афганистан) в результате террористического нападения на правительственное здание в понедельник, 24 декабря, погибли как минимум 43 человека, 10 ранены. Об этом сообщил Минздрав Афганистана, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Официальный представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш рассказал, что во второй половине дня начиненный взрывчаткой автомобиль сдетонировал рядом с многоэтажным зданием, где расположены правительственные учреждения.

После взрыва внутрь одного из министерств ворвались вооруженные огнестрельным оружием террористы.

Нападавшие перемещались по коридорам, стреляя в людей, и обстреливали соседние здания из окон.

После продолжавшегося несколько часов боя трое нападавших были убиты, полицейским удалось эвакуировать 357 человек.

Пока никто так и не взял на себя ответственность за нападение.

Напомним, ранее сообщалось о 29 погибших и 23 раненных в результате нападения боевиков в Кабуле.

В Кабуле боевики захватили министерство и взяли заложников В Кабуле произошел взрыв возле министерства
Новости Украины АфганистанКабулТеракт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь