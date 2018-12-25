Кількість жертв теракту в Кабулі значно зросла

Фото: поліція Афганістану (moi.gov.af)

Нападники пересувалися коридорамии, стріляючи в людей і обстрілюючи сусідні будівлі з вікон

У Кабулі (Афганістан) в результаті терористичного нападу на урядову будівлю в понеділок, 24 грудня, загинули щонайменше 43 людини, 10 поранені. Про це повідомило МОЗ Афганістану, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Офіційний представник МВС Афганістану Наджіб Даніш розповів, що у другій половині дня начинений вибухівкою автомобіль здетонував поруч із багатоповерховим будинком, де розташовані урядові установи.

Після вибуху всередину одного з міністерств увірвалися озброєні вогнепальною зброєю терористи.

Нападники пересувалися коридорами, стріляючи в людей, і обстрілювали сусідні будівлі з вікон.

Після бою, що тривав кілька годин, трьох нападників було вбито, поліцейським вдалося евакуювати 357 осіб.

Поки ніхто так і не взяв на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 29 загиблих і 23 поранених у результаті нападу бойовиків у Кабулі.