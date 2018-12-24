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В Афганистане сообщили число жертв нападения боевиков на министерство

Новости » Происшествия    24.12.2018 - 23:07
В Афганистане сообщили число жертв нападения боевиков на министерство
Фото: полиция Афганистана (moi.gov.af)

Силами безопасности после 8-часовой операции были освобождены более 300 человек

В столице Афганистана Кабуле в ходе нападения боевиков на правительственное здание погибли 29 человек и еще 23 получили ранения. Об этом сообщили силы безопасности Кабула, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Силами безопасности после 8-часовой операции были освобождены более 300 человек, находившихся в здании, где расположены министерство трудоустройства и несколько других государственных учреждений

Представитель министерства внутренних дел Насрат Рахими сообщил, что трое нападавших были убиты силами безопасности, четвертый - погиб, подорвавшись в автомобиле.

Ответственность за нападение на себя пока не взяла ни одна группировка.

Напомним, 24 декабря в Кабуле после взрыва автомобиля у Министерства общественных работ боевики ворвались в правительственное здание и взяли в заложники мирных жителей. На момент инцидента в здании находились сотни государственных служащих. Силы безопасности эвакуировали более 200 человек, однако многие люди оставались в заложниках у боевиков.

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