Число жертв тайфуна в Японии увеличилось вдвое

Мощный тайфун "Хагибис" в Японии унес жизни уже 19 человек в нескольких префектурах страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Как сообщается, жертвами тайфуна "Хагибис", который обрушился на центральную Японию в субботу, 12 октября, стали по меньшей мере 19 жителей префектур Канагава, Тотиги, Гумма, Иватэ, Мияги, Фукусима, Тиба и Сайтама.

Кроме того, в результате стихии пострадали почти 150 человек и еще 16 считаются пропавшими без вести. Японская власть объявила о проведении спасательной операции, участие в которой принимают 27 тыс. военных и сотрудников экстренных служб. Спасатели эвакуируют жителей подтопленных домов.

Отмечается, что из-за тайфуна "Хагибис" в Японии десятки тысяч зданий остались без электроснабжения. В стране отменили более 800 авиарейсов и приостановить железнодорожное движение. Тайфун был признан самым сильным с 1958 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате мощного тайфуна "Хагибис", который 12 октября обрушился на Японию, погибли 7 человек, еще почти 100 человек были ранены. Стихия парализовала японскую столицу Токио, затопив реки и оставив без электричества почти полмиллиона домов.

Также РБК-Украина писало, что незадолго до тайфуна "Хагибис" в Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки всколыхнули центральную часть Японии в субботу, 12 октября.