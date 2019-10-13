Кількість жертв тайфуну в Японії збільшилася вдвічі

Потужний тайфун "Хагібіс" в Японії забрав життя вже 19 осіб в декількох префектурах країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Як повідомляється, жертвами тайфуну "Хагібіс", який обрушився на центральну Японію у суботу, 12 жовтня, стали щонайменше 19 жителів префектур Канаґава, Тотіґі, Ґумма, Івате, Міяґі, Фукусіма, Тіба та Сайтама.

Крім того, в результаті стихії постраждали майже 150 осіб та ще 16 вважаються зниклими безвісти. Японська влада оголосила про проведення рятувальної операції, участь в якій беруть 27 тис. військових та співробітників екстренних служб. Рятувальники евакуюють мешканців підтоплених будинків.

Зазначається, що через тайфун "Хагібіс" в Японії десятки тисяч будівель залишилися без електропостачання. В країні скасували більш ніж 800 авіарейсів та призупинии залізничний рух. Тайфун був визнаний найсильнішим з 1958 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті потужного тайфуну "Хагібіс", який 12 жовтня обрушився на Японію, загинули 7 людей, ще майже 100 осіб були поранені. Стихія паралізувала японську столицю Токіо, затопивши річки та залишивши без електрики майже півмільйона будинків.

Також РБК-Україна писало, що незадовго до тайфуну "Хагібіс" в Японії стався сильний землетрус магнітудою 5,3. Підземні поштовхи сколихнули центральну частину Японії в суботу, 12 жовтня.