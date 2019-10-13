Кількість жертв тайфуну в Японії збільшилася вдвічі

Фото: наслідки тайфуну в Японії (twitter.com /JapanToday)

Загинули майже 20 людей

Потужний тайфун "Хагібіс" в Японії забрав життя вже 19 осіб в декількох префектурах країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Як повідомляється, жертвами тайфуну "Хагібіс", який обрушився на центральну Японію у суботу, 12 жовтня, стали щонайменше 19 жителів префектур Канаґава, Тотіґі, Ґумма, Івате, Міяґі, Фукусіма, Тіба та Сайтама.

Крім того, в результаті стихії постраждали майже 150 осіб та ще 16 вважаються зниклими безвісти. Японська влада оголосила про проведення рятувальної операції, участь в якій беруть 27 тис. військових та співробітників екстренних служб. Рятувальники евакуюють мешканців підтоплених будинків.

Зазначається, що через тайфун "Хагібіс" в Японії десятки тисяч будівель залишилися без електропостачання. В країні скасували більш ніж 800 авіарейсів та призупинии залізничний рух. Тайфун був визнаний найсильнішим з 1958 року.

More than 250,000 households in the greater Tokyo area (Japan) and regions close by are without electricity because of Typhoon Hagibis.

Global warming is affecting all around the world, take action now people. pic.twitter.com/cSeZ4gBNQ4 — Vincent (@vincent13031925) October 13, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті потужного тайфуну "Хагібіс", який 12 жовтня обрушився на Японію, загинули 7 людей, ще майже 100 осіб були поранені. Стихія паралізувала японську столицю Токіо, затопивши річки та залишивши без електрики майже півмільйона будинків.

Також РБК-Україна писало, що незадовго до тайфуну "Хагібіс" в Японії стався сильний землетрус магнітудою 5,3. Підземні поштовхи сколихнули центральну частину Японії в суботу, 12 жовтня.