Число жертв тайфуна в Японии увеличилось

В результате разрушительного тайфуна "Хагибис", обрушившегося на Японию, погибли 33 человек. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Пропавшими без вести числятся как минимум 19 человек. Общее число людей, получивших травмы, возросло до 180 человек.

В настоящее время в стране продолжаются поисково-спасательные операции. В них задействованы около 27 тыс. военных. Тайфун спровоцировал разлив 21 реки на острове Хонсю. Больше всего в результате наводнений пострадали префектуры Нагано, Сайтама и Мияги.

Напомним, РБК-Украина писало, что японская власть объявила о проведении спасательной операции, участие в которой принимают 27 тыс. военных и сотрудников экстренных служб. Спасатели эвакуируют жителей подтопленных домов.

Отмечается, что из-за тайфуна "Хагибис" в Японии десятки тысяч зданий остались без электроснабжения. В стране отменили более 800 авиарейсов и приостановить железнодорожное движение. Тайфун был признан самым сильным с 1958 года.

Незадолго до тайфуна "Хагибис" в Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки всколыхнули центральную часть Японии в субботу, 12 октября.