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Кількість жертв стрілянини в торговому центрі в Техасі зросла до 20

Новини » Надзвичайні події    04.08.2019 - 06:01
Кількість жертв стрілянини в торговому центрі в Техасі зросла до 20
Фото: місце події (twitter.com/i_p_a_1)

Ще понад 20 отримали поранення

В результаті стрілянини у Техасі торговому центрі в місті Ель-Пасо загинули 20 людей, ще понад 20 отримали поранення. Про це повідомив губернатор штату Грег Еббот, пише CNN.

Відзначається, що троє загиблих виявилися мексиканцями, ще шість громадян Мексики постраждали в результаті стрілянини.

Раніше повідомлялося, що В результаті стрілянини В Техасі в торговому центрі в Ель-Пасо загинули як мінімум 10 осіб і ще 30 отримали поранення. За словами мера міста Дональда Марго, троє підозрюваних затримані, на місці працюють співробітники поліції і ФБР.

Нагадаємо, у місті Ель-Пасо (штат Техас) в результаті стрілянини в супермаркеті Walmart поранено щонайменше 18 осіб. Район був оточений силами поліції і ФБР, в небо підняті поліцейські вертольоти.

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