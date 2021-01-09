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Число жертв сходження лавини в Росії зросла, загинула дитина

Субота 09 січня 2021 07:16
Число жертв сходження лавини в Росії зросла, загинула дитина
Фото: наслідки лавини біля Норильська (t.me/zhitvnorilske)
Автор: Инна Собора

У Росії в результаті сходу снігової лавини в районі гірськолижного курорту в Норильську загинули дві людини. Другим загиблим виявилася дитина у віці 1,5 року.

Про це пише РБК.

Вночі під час пошуково-рятувальних робіт знайшли тіло другої дитини.

"Тільки що було виявлено ще одне тіло - півторарічну дитину", - повідомив учасник пошукової операції.

Крім того, прокуратура Красноярського краю організувала перевірку за фактом сходження снігової лавини. За результатами перевірки буде прийнято комплекс заходів реагування.

Раніше повідомлялося, що вночі під снігом знайшли тіло жінки без ознак життя.

Нагадаємо, ввечері 8 січня на гірськолижний курорт біля Норильська зійшла лавина. Під сніговими завалами опинилися 5 будиночків, в яких, як вважалося, могли перебувати щонайменше п'ять осіб.

Незабаром, рятувальники дістали сім'ю з-під лавину, яка зійшла на гірськолижний курорт.. Ще двоє людей вибралися з-під лавини самостійно. Всього вдалося врятувати шість осіб.

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