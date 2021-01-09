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Сход лавины в России: спасатели сообщили о первой жертве

Суббота 09 января 2021 04:46
Сход лавины в России: спасатели сообщили о первой жертве
Фото: последствия лавины возле Норильска (t.me/zhitvnorilske)
Автор: Инна Собора

На месте схода снежной лавины под Норильском в России нашли тело человека. Он стал первой жертвой в результате катастрофы.

Об этом сообщает РБК.

В МЧС уточнили, что погибшей была женщина.

"Обнаружена пострадавшая женщина (без признаков жизни), поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 8 января на горнолыжный курорт возле Норильска сошла лавина. Под снежными завалами оказались 5 домиков, в которых, как считалось, могли находиться по меньшей мере пять человек.

Вскоре, спасатели достали семью из-под лавины, которая сошла на горнолыжный курорт в российском Норильске. Еще двое людей выбрались из-под лавины самостоятельно. Всего удалось спасти шесть человек.

Ранее в горах Ирана сошла лавина. В результате лавины погибли 10 человек, а еще как минимум 12 считались пропавшими без вести.

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