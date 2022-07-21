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Число жертв ракетного удара по Виннице возросло

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Винница, Четверг 21 июля 2022 10:36
Число жертв ракетного удара по Виннице возросло Фото: число жертв ракетного удара по Виннице возросло (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

Число жертв в результате ракетного удара по Виннице возросло. Оно уже составляет 26 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова в Telegram.

"26 ... умерла в больнице 20-летняя Ольга Лысенко. 14 июля она была на площади Победы в 10:40. Возвращалась домой от стоматолога...98% ожогов..." - написал Борзов.

Добавим, недавно стало известно, что погибла врач-невролог, которая принимала пациентов в момент обстрела.

Напомним, 14 июля российская армия ударила по Виннице ракетами "Калибр", две сбившей ПВО, а три разрушили гражданские объекты: Дом быта, автостоянку, жилые дома, офисные здания.

Хронологию ракетной атаки по городу, унесшей жизни десятки мирных жителей - читайте в материале РБК-Украина.

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Винница ракетный удар
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