Число жертв ракетного удара по Виннице возросло

Число жертв в результате ракетного удара по Виннице возросло. Оно уже составляет 26 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова в Telegram.

"26 ... умерла в больнице 20-летняя Ольга Лысенко. 14 июля она была на площади Победы в 10:40. Возвращалась домой от стоматолога...98% ожогов..." - написал Борзов.

Добавим, недавно стало известно, что погибла врач-невролог, которая принимала пациентов в момент обстрела.

Напомним, 14 июля российская армия ударила по Виннице ракетами "Калибр", две сбившей ПВО, а три разрушили гражданские объекты: Дом быта, автостоянку, жилые дома, офисные здания.

Хронологию ракетной атаки по городу, унесшей жизни десятки мирных жителей - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.