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Число жертв ракетного удара по Виннице вновь увеличилось

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Винница, Вторник 19 июля 2022 10:05
Число жертв ракетного удара по Виннице вновь увеличилось Фото: число жертв ракетного удара по Виннице вновь увеличилось (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Валерия Полищук

Число жертв в результате ракетного удара по центру Винницы увеличилось до 25 человек. Погибла доктор-невролог, которая принимала пациентов в момент обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Винницкой ОВА Сергея Борзова в Telegram.

"Сегодня в больнице скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская.
Когда прилетела ракета, она принимала пациентов в клинике "Нейромед", - написал он.

Напомним, 14 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. Всего в городе зафиксировали три прилета. Враг попал в офисное здание, также пострадали и жилые дома.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, ВСУ обеспечат оккупантам неспокойные ночи в ответ на удары по Виннице и другим городам Украины.

Кроме того, спасатели уже завершили разбор завалов, возникший в результате обстрела Винницы 14 июля.

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