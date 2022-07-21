Кількість жертв ракетного удару по Вінниці зросла

Число жертв внаслідок ракетного удару по Вінниці зросло. Воно вже становить 26 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Сергія Борзова в Telegram.

"26…Померла в лікарні 20-річна Ольга Лисенко. 14 липня вона була на площі Перемоги о 10:40. Поверталась додому від стоматолога…98% опіків…" - написав Борзов.

Додамо, нещодавно стало відомо, що загинула лікар-невролог, яка приймала пацієнтів в момент обстрілу.

Нагадаємо, 14 липня російська армія вдарила по Вінниці ракетами "Калібр", дві збила ППО, а три зруйнували цивільні обʼєкти: будинок побуту, автостоянку, житлові будинки, офісні будівлі.

Хронологію ракетної атаки по місту, яка забрала життя десятки мирних жителів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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