Кількість жертв ракетного удару по Вінниці знову збільшилася

Кількість жертв в результаті ракетного удару по центру Вінниці збільшилася до 25 осіб. Загинула доктор-невролог, яка приймала пацієнтів в момент обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Вінницької ОВА Сергія Борзова в Telegram .

"Сьогодні в лікарні померла лікар-невролог Наталія Фальштинська. Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів в клініці "Нейромед", - написав він.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Всього в місті зафіксували три прильоти. Ворог потрапив в офісну будівлю, також постраждали і житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, ЗСУ забезпечать окупантам неспокійні ночі у відповідь на удари по Вінниці та іншим містам України.

Крім того, рятувальники вже завершили розбір завалів, що виник внаслідок обстрілу Вінниці 14 липня.