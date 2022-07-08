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Число жертв от ракетного удара в Одесской области снова увеличилось

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Одесса, Пятница 08 июля 2022 14:28
Число жертв от ракетного удара в Одесской области снова увеличилось Фото: последствия удара по Одесской области 1 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Белгород-Днестровской районной больнице скончалась еще одна пострадавшая в результате ракетного удара по Сергеевке Одесской области в пятницу, 1 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

В течение недели женщина находилась в реанимации на аппарате жизнеобеспечения, но из-за полученных ранений врачам не удалось стабилизировать ее состояние.

Женщина, которую зовут Гулия Бородина, работала уборщицей на базе отдыха в Сергеевке, куда попала российская ракета.

В ночь, когда произошел взрыв, она отдыхала в одной из комнат.

На данный момент от ракетного удара в Одесской области погибли 22 человека, в том числе двое детей и 39 получили ранения.

Как сообщалось, в Одесской области в результате ракетного удара по Белгород-Днестровскому району погибли по меньшей мере 18 человек, среди них двое детей. При этом пострадали 30 человек.

Буквально вчера стало известно, что на месте удара обнаружили уже 500 обломков от ракет. В прокуратуре сообщали о 21 погибшем и 39 раненых, при этом более 100 человек остались без жилья.

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