Кількість жертв від ракетного удару в Одеській області знову збільшилася

В Білгород-Дністровській районній лікарні померла ще одна постраждала в наслідок ракетного удару по Сергіївці Одеської області у п’ятницю, 1 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Протягом тижня жінка перебувала в реанімації на апараті життєзабезпечення, але через отримані поранення лікарям не вдалося стабілізувати її стан.

Жінка, яку звуть Гулія Бородіна працювала прибиральницею на базі відпочинку в Сергіївці, куди влучила російська ракета.

В ніч, коли стався вибух, вона відпочивала в одній з кімнат.

На цей час від ракетного удару на Одещині загинули 22 особи, у тому числі двоє дітей та 39 отримали поранення.