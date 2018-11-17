Кількість жертв лісових пожеж у Каліфорнії перевищила 70

Фото: пожежі в Каліфорнії (twitter.com/CaitlinKSBW)

Ще більше тисячі людей на сьогодні вважаються зниклими безвісти

В результаті лісових пожеж в Каліфорнії (США), за офіційними даними на ранок 17 листопада, загинули 74 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що за даними місцевої влади, 71 особа загинула в результаті пожеж на півночі штату, ще троє - в південній частині. За словами шерифа округу Бьютт, згідно з останнім офіційним списком, 1011 осіб числяться зниклими безвісти. З небезпечних місць евакуювали понад 47 тис. осіб.

Зазначимо, вчора повідомлялося про понад 630 зниклих безвісти.

Нагадаємо, на початку тижня президент США Дональд Трамп оголосив режим стихійного лиха в каліфорнійських округах Бьютт, Вентура і Лос-Анджелес. Він зазначив, що прийняв таке рішення, щоб "полегшити страждання".

Лісові пожежі в Каліфорнії почалися в четвер, 8 листопада, і одразу охопили кілька десятків тисяч гектарів. Нинішні пожежі вже назвали найбільш руйнівними в історії штату. Крім пожежі Camp в північній частині, на півдні тривають ще дві. Camp практично повністю знищив місто Парадайс.