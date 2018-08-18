Число жертв обвала моста в Италии превысило 40 человек
Спасатели обнаружили под обвалами моста в Италии еще три тела
В результате обвала моста в Италии, который произошел 14 августа текущего года, погиб 41 человек. Об этом сообщает Corriere della Sera.
Как сообщается, сегодня ночью спасатели обнаружили под обломками еще троих погибших - двоих супругов и их девятилетнего сына, которые ранее считались пропавшими безвести. Таким образом, число погибших возрасло до 41.
Кроме того, ilsecoloxix.it сообщает, что сегодня в Генуе запланированы государственных похороны 18 жерт обвала моста.
Напомним, ранее сообщалось, что под обвалами моста в Италии могут находиться до 20 человек.
Кроме того, сообщалось, что в правительстве Италии начали расследование в отношении компании Autostrade per l'Italia, обслуживающей мост Моранди возле Генуи. Так, Министерство инфраструктуры и транспорта Италии дало компании 15 дней на предоставление доказательств добросовестного исполнения своих обязательств по обслуживанию моста.
Также премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил чрезвычайное положение в городе Генуе и его окресностях из-за обвала моста.