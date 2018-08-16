Обвал моста в Италии: под завалами могут находиться еще 10-20 человек

Новости Происшествия 16.08.2018 - 15:33
Иллюстративное фото (twitter.com/BeckyBluepuff)
Иллюстративное фото (twitter.com/BeckyBluepuff)

В результате обвала моста в Италии погибли 39 человек

Под завалами обрушившегося в Италии моста могут находиться еще 10-20 человек. Об этом заявил главный прокурор Генуи Франческо Коцци, сообщает La Stampa.

По данным Коцци, в результате обвала моста в Италии, который произошел днем 14 августа в Генуе, погибли 39 человек, еще 15 ранены, 9 из низ находятся в тяжелом состоянии.

"Там (под завалами, - ред.) могут быть 10-20 пропавших без вести", - сказал он.

Кроме того, глава итальянской Лигурии Джованни Тоти отметил, что число погибших "значительно выше, чем указано". 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что полиция Италии подтвердила информацию о 38 погибших в результате обвала моста в Италии. На данный момент поисковые работы продолжаются.

Отметим, по данным украинского консульства в Милане, в префектуре города Генуя двое украинцев пострадали в результате обрушения моста

Кроме того, премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил чрезвычайное положение в городе Генуе и его окресностях из-за обвала моста. Он принял такое решение по просьбе местной власти. 

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