Кількість жертв обвалу мосту в Італії перевищила 40 осіб

Рятувальники виявили під обвалами мосту в Італії ще три тіла

В результаті обвалу мосту в Італії, який відбувся 14 серпня поточного року, загинула 41 людина. Про це повідомляє Corriere della Sera.

Як повідомляється, сьогодні вночі рятувальники знайшли під уламками ще трьох загиблих - чоловіка, жінку та їхнього дев'ятирічного сина, які раніше вважалися зниклими безвісти. Таким чином, кількість загиблих зросла до 41.

Крім того, ilsecoloxix.it повідомляє, що сьогодні в Генуї заплановані державні похорони 18 жерт обвалу мосту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під обвалами мосту в Італії можуть перебувати до 20 осіб.

Крім того, повідомлялося, що в уряді Італії почали розслідування відносно компанії Autostrade per l'Italia, яка обслуговує міст Моранді біля Генуї. Так, Міністерство інфраструктури і транспорту Італії дало компанії 15 днів на надання доказів сумлінного виконання своїх зобов'язань з обслуговування моста.

Також прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив надзвичайний стан в місті Генуї і його околицях через обвал мосту.