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Число жертв обстрелов в Луганской области возросло, - глава ОВА

Фото: число жертв сегодняшних обстрелов в Луганской области возросло (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты в течение сегодняшнего дня не прекращали обстрелы Горной общины в Луганской области. Днем сообщалось о гибели двух жителей Золотого, к вечеру число жертв увеличилось до шести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"В течение всего дня Горная община страдает от плотного огня россиян", - написал в Telegram глава ОВА.

По его словам, около 15:00 в результате артиллерийских обстрелов погибли двое жителей Золотого, еще несколько человек получили ранения. Однако не всех пострадавших удалось спасти. Кроме того, позже нашли еще погибших.

"Всего в настоящее время погибли шесть жителей общины", - уточнил Гайдай.

Фото: число жертв сегодняшних обстрелов в Луганской области возросло (t.me/luhanskaVTSA)

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты 12 раз обстреляли Луганскую область. Под удары попали Попасная, Лисичанск и Новодружеское, погибли два человека.

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