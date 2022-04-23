Число жертв обстрелов в Луганской области возросло, - глава ОВА

"В течение всего дня Горная община страдает от плотного огня россиян", - написал в Telegram глава ОВА.

По его словам, около 15:00 в результате артиллерийских обстрелов погибли двое жителей Золотого, еще несколько человек получили ранения. Однако не всех пострадавших удалось спасти. Кроме того, позже нашли еще погибших.

"Всего в настоящее время погибли шесть жителей общины", - уточнил Гайдай.

Фото: число жертв сегодняшних обстрелов в Луганской области возросло (t.me/luhanskaVTSA)