Кількість жертв обстрілів у Луганській області зросла, - глава ОВА

Російські окупанти протягом сьогоднішнього дня не припиняли обстріли гірської громади в Луганській області. Вдень повідомлялося про загибель двох жителів Золотого, до вечора кількість жертв збільшилася до шести.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая.
"Протягом усього дня Гірська громада страждає від щільного вогню росіян", - написав у Telegram глава ОВА.
За його словами, близько 15:00 в результаті артилерійських обстрілів загинули двоє жителів Золотого, ще кілька людей отримали поранення. Однак не всіх постраждалих вдалося врятувати. Крім того, пізніше знайшли ще загиблих.
"Всього в даний час загинули шість жителів громади", - уточнив Гайдай.
Фото: кількість жертв сьогоднішніх обстрілів у Луганській області зросла (t.me/luhanskaVTSA)
Нагадаємо, за минулу добу окупанти 12 разів обстріляли Луганську область. Під удари потрапили Попасна, Лисичанськ і Новодружеське, загинули дві людини.
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