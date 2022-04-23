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Оккупанты открыли огонь по Луганской области. Есть погибшие

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Суббота 23 апреля 2022 16:00
Оккупанты открыли огонь по Луганской области. Есть погибшие Фото: оккупанты открыли огонь по Луганской области (фото facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты открыли огонь по городу Золотое Луганской области. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу председателя Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая.

Как отметил Гайдай, в результате обстрела погибли два человека, еще двое пострадали.

Также Оккупанты в обед открыли огонь и по населенным пунктам Горной общины. Снаряды попали по жилым кварталам.

"Находитесь в укрытиях! Орки начинают готовиться к Пасхе... Нелюди и безбожники", - добавляет председатель Луганской ОГА.

Оккупанты открыли огонь по Луганской области. Есть погибшие

Фото: оккупанты открыли огонь по Луганской области (фото facebook.com/sergey.gaidai.loga)

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