Число жертв обрушения отеля в Китае резко возросло

Фото: спасательная операция на месте обвала (twitter.com/CGTNOfficial)

К 9:00 утра из-под обломков удалось извлечь 61 человека

Число жертв обрушения отеля в Китае увеличилось до 20 человек. Об этом сообщает "Синьхуа".

Отмечается, что к 9:00 утра из-под обломков удалось извлечь 61 человека. Погибли 20 человек и 41 - получила травму.

Однако, поисково-спасательная операция продолжается, потому что, под обломками могут находиться еще 10 человек.

Ранее сообщалось о 6 погибших в результате обрушения отеля в Китае.

Напомним, 7 марта на востоке Китая в городе Цюаньчжоу обвалился шестиэтажный отель, который использовали как здание для карантина. На первом этаже рухнувшего здания находились магазины и кафе. Под завалами оказались около 70 человек. Ранее сообщалось о двух погибших в результате обвала отеля.

Также ранее РБК-Украина писало, что в конце октября 2019 года на юге Китая в результате обрушение строящейся стоянки погибли восемь человек, еще двое пострадали. На строительстве автостоянки работали 14 человек, трое из которых выбрались из-под завалов самостоятельно.