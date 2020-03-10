ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число жертв обрушения отеля в Китае резко возросло

Новости » Происшествия     10.03.2020 - 10:58
Число жертв обрушения отеля в Китае резко возросло
Фото: спасательная операция на месте обвала (twitter.com/CGTNOfficial)

К 9:00 утра из-под обломков удалось извлечь 61 человека

Число жертв обрушения отеля в Китае увеличилось до 20 человек. Об этом сообщает "Синьхуа".

Отмечается, что к 9:00 утра из-под обломков удалось извлечь 61 человека. Погибли 20 человек и 41 - получила травму.

Однако, поисково-спасательная операция продолжается, потому что, под обломками могут находиться еще 10 человек.

Ранее сообщалось о 6 погибших в результате обрушения отеля в Китае.

Напомним, 7 марта на востоке Китая в городе Цюаньчжоу обвалился шестиэтажный отель, который использовали как здание для карантина. На первом этаже рухнувшего здания находились магазины и кафе. Под завалами оказались около 70 человек. Ранее сообщалось о двух погибших в результате обвала отеля.

Также ранее РБК-Украина писало, что в конце октября 2019 года на юге Китая в результате обрушение строящейся стоянки погибли восемь человек, еще двое пострадали. На строительстве автостоянки работали 14 человек, трое из которых выбрались из-под завалов самостоятельно.

Президент Китая посетил эпицентр вспышки коронавируса В Китае жертвами коронавируса стали 3136 человек
Новости Украины КитайотельЖертвыобвал
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь