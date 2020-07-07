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Число жертв наводнения в Японии резко возросло

Новости » Происшествия     07.07.2020 - 08:40
Число жертв наводнения в Японии резко возросло
Фото: наводнение в Японии (twitter.com/mune1985)

На данный момент поисково-спасательная операция продолжается

В Японии увеличилось число погибших в результате наводнения до 50 человек. Еще более 10 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает Kyodo.

Как сообщается, число жертв от стихии возросло после того как наводнение распространилось с юга Японии на северную часть острова Кюсю. Таким образом, Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями подтвердило гибель 49 человек в провинции Кумамото и одного человека в провинции Фукуока.

На данный момент поисково-спасательная операция продолжается.

Также известно, что из-за непогоды более 6 тысяч домашних хозяйств остаются без электричества в Кумамото, Оита и Кагосима. А люди, которые живут в горных районах, остались без телефонной связи и водоснабжения.

Отметим, Река Тикуго разлилась в городе Хита и затопила некоторые города. Дальнейшее наводнение может произойти в нескольких городах вдоль реки из-за новых дождей, которые ожидаются на территории запада до северо-востока Японии.

Инструкции об эвакуации из-за ливней на острове Кюсю уже получили порядка 1,32 миллиона человек.

Напомним, на юге Японии в результате наводнения погибли по меньшей мере 34 человека.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Японии эвакуировали более 200 тысяч человек.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Япониянаводнение
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