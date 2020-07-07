ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Число жертв повені в Японії різко зросла

Новини » Надзвичайні події     07.07.2020 - 08:40
Число жертв повені в Японії різко зросла
Фото: повінь в Японії (twitter.com/mune1985)

На цей час пошуково-рятувальна операція триває

В Японії збільшилося число загиблих в результаті повені до 50 осіб. Ще більше 10 людей вважаються зниклими.

Про це повідомляє Kyodo.

Як повідомляється, кількість жертв стихії зросла після того, як повінь поширилася з півдня Японії на північну частину острова Кюсю. Таким чином, Агентство по боротьбі з пожежами і стихійними лихами підтвердило загибель 49 осіб у провінції Кумамото і однієї людини в провінції Фукуока.

На цей час пошуково-рятувальна операція триває.

Також відомо, що через негоду понад 6 тисяч домашніх господарств залишаються без електрики в Кумамото, Оіта і Кагосіма. А люди, які живуть в гірських районах, залишилися без телефонного зв'язку та водопостачання.

Зазначимо, Річка Тикуго розлилася у місті Хіта і затопила деякі міста. Повінь також може відбутися в декількох містах уздовж річки через нові дощі, які очікуються на території заходу до північного сходу Японії.

Інструкції про евакуацію через зливи на острові Кюсю вже отримали близько 1,32 мільйона чоловік.

Нагадаємо, на півдні Японії в результаті повені загинули щонайменше 34 людини.

Крім того, раніше повідомлялося, що в Японії евакуювали понад 200 тисяч чоловік.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Японіяповінь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся