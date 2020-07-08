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Число жертв наводнения в Японии приближается к 60

Среда 08 июля 2020 обновлено 09:26
Число жертв наводнения в Японии приближается к 60
Фото: эвакуация пострадавших в результате непогоды на юго-западе Японии (kyodonews.net)
Автор: Андрей Козловский

На данный момент спасатели продолжают поиски пропавших людей

В Японии из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, погибли уже 57 человек. Еще 17 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает NHK.

Как сообщается, на остров Кюсю, который расположен на юго-западе Японии, обрушился сильный ливень. В результате чего в префектуре Оита вышли из берегов две реки.

Метеорологи предупреждают о наводнениях и оползнях в центральной и западной частях Японии. Кроме того, японское метеорологическое агентство выпустило экстренное предупреждение о сильном дожде в некоторых районах префектур Гифу и Нагано.

Власти планируют эвакуировать оттуда 145,6 тысяч человек. Еще 131 тысяча человек в префектурах Мияги, Фукусима, Нагано, Киото, Осака, Сига получили рекомендации для эвакуации.

На данный момент спасатели продолжают поиски пропавших людей.

Напомним, вчера сообщалось о 50 погибших и 10 пропавших без вести в результате наводнения в Японии.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Японии эвакуировали более 200 тысяч человек.

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