Кількість жертв повені в Японії наближається до 60

На даний момент рятувальники продовжують пошуки зниклих людей
В Японії через повені та зсуви, викликаних сильними дощами, загинули 57 людей. Ще 17 осіб вважаються зниклими.
Як повідомляється, острів Кюсю, який розташований на південному заході Японії, накрили сильні зливи. В результаті чого в префектурі Оіта вийшли з берегів дві річки.
Метеорологи попереджають про повені і зсуви в центральній і західній частинах Японії. Крім того, японське метеорологічне агентство розповсюдило екстрене попередження про сильні дощі в деяких районах префектур Гіфу і Нагано.
Влада планує евакуювати звідти 145,6 тисяч осіб. Ще 131 тисяча людей в префектурах Міягі, Фукусіма, Нагано, Кіото, Осака, Сига отримали рекомендації для евакуації.
На цей час рятувальники продовжують пошуки зниклих людей.
Нагадаємо, вчора повідомлялося про 50 загиблих і 10 зниклих безвісти в результаті повені в Японії.
Крім того, раніше повідомлялося, що в Японії евакуювали понад 200 тисяч чоловік.