ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кількість жертв повені в Японії наближається до 60

Середа 08 липня 2020 оновлено 09:26
Кількість жертв повені в Японії наближається до 60
Фото: евакуація постраждалих внаслідок негоди на південному заході Японії (kyodonews.net)
Автор: Андрій Козловський

На даний момент рятувальники продовжують пошуки зниклих людей

В Японії через повені та зсуви, викликаних сильними дощами, загинули 57 людей. Ще 17 осіб вважаються зниклими.

Про це повідомляє NHK.

Як повідомляється, острів Кюсю, який розташований на південному заході Японії, накрили сильні зливи. В результаті чого в префектурі Оіта вийшли з берегів дві річки.

Метеорологи попереджають про повені і зсуви в центральній і західній частинах Японії. Крім того, японське метеорологічне агентство розповсюдило екстрене попередження про сильні дощі в деяких районах префектур Гіфу і Нагано.

Влада планує евакуювати звідти 145,6 тисяч осіб. Ще 131 тисяча людей в префектурах Міягі, Фукусіма, Нагано, Кіото, Осака, Сига отримали рекомендації для евакуації.

На цей час рятувальники продовжують пошуки зниклих людей.

Нагадаємо, вчора повідомлялося про 50 загиблих і 10 зниклих безвісти в результаті повені в Японії.

Крім того, раніше повідомлялося, що в Японії евакуювали понад 200 тисяч чоловік.

Читайте РБК-Україна в Google

Новини України Японіяповінь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся