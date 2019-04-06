Число жертв наводнения в Афганистане увеличилось более чем вдвое

В результате наводнения в Афганистане в западной провинции Герат и северо-западной провинции Бадгис уже погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Khaama Press.

Как отмечается, сотни семей также были перемещены из-за разрушительных наводнений. По данным местных чиновников, от наводнения пострадали две губернии.

Ранее сообщалось, что внезапный паводок смыл несколько сел в районе Карах, в результате чего погибли 5 человек. По словам чиновника, после наводнения еще 17 сельских жителей пропали без вести. Кроме того, проливные дожди и наводнения унесли жизни 3 человек, еще 6 человек получили ранения. Всего было известно о 8 погибших, по состоянии на 5 апреля.

РБК-Украина писало, что в результате сильных наводнений, которые продолжаются с 19 марта, в Иране в течение недели погибли по меньшей мере 45 человек. Наводнения в обычно засушливой стране начались 19 марта в северных провинциях Голестан и Мазандаран, которые имеют выход к Каспийскому морю. Тогда стихия затронула более 56 тыс. человек в 270 населенных пунктах.

Напомним, министр по вопросам окружающей среды Мозамбика Селсо Коррейи в воскресенье, 24 марта, сообщил, что в результате природной катастрофы, вызванной тропическим циклоном "Ідай" количество жертв составило по меньшей мере 644 человека. В результате наводнения около 110 тыс. жителей страны потеряли свои дома и были вынуждены переселиться во временные убежища.