ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Афганистане восемь человек стали жертвами наводнения

Новости » Происшествия    05.04.2019 - 16:47
В Афганистане восемь человек стали жертвами наводнения
Иллюстративное фото (twitter.com/IFRCAsiaPacific)

Внезапный паводок смыл несколько деревень в районе Карах

В результате проливных дождей и наводнений в провинциях Герат и Баглан в Афганистане погибли восемь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на  Xinhua.

Представитель провинции Герат Джилани Фархад рассказал, что внезапный паводок смыл несколько деревень в районе Карах, в результате чего погибли 5 человек. 

По словам чиновника, после наводнения еще 17 сельских жителей пропали без вести. В настоящее время предпринимаются все меры для их спасения, если они все еще живы.

Помимо этого, глава района Дех Салах северной провинции Баглан Фаиз Мухаммад Хамиди сообщил, проливные дожди и наводнения унесли жизни 3 человек, еще 6 человек получили повреждения.

Напомним, что только за прошлый месяц в результате наводнений в Афганистане погибли более 80 человек, более 200 человек пострадали, 42 тыс. человек потеряли жилье.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Мельбурне (Австралия) произошел пожар на складе с химикатами. Более 175 пожарных  борются с пожаром - который, по всей вероятности, будет длиться несколько дней. 

Кроме того, в Южной Корее 5 апреля объявили чрезвычайное положение из-за масштабного лесного пожара. В результате происшествия было уничтожено 200 домов, один человек погиб и 35 пострадали.

Наводнение в Иране унесло жизни более 40 человек В Афганистане талибы совершили нападение на вице-президента
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Афганистаннаводнение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь