Наводнение в Иране унесло жизни более 40 человек

Фото: наводнение в Иране (Reuters)

Наводнения начались в стране 19 марта

В результате сильных наводнений, которые продолжаются с 19 марта, в Иране в течение этой недели погибли по меньшей мере 45 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, наводнения в обычно засушливой стране начались 19 марта в северных провинциях Голестан и Мазандаран, которые имеют выход к Каспийскому морю. Тогда стихия затронула более 56 тыс. человек в 270 населенных пунктах.

Отмечается, что за последнюю неделю в результате наводнений, которые образовались из-за ливня, на западе и юго-западе Ирана погибли по меньшей мере 45 человек. Больше всего стихия затронула южную провинцию Хузестан, там придется эвакуировать жителей 56 поселков, которые находятся вблизи рек и плотин.

По словам чиновников, причиной наводнений является глобальное потепление и изменение климата в мире.

Напомним, в Афганистане в результате сильного наводнения в западной части страны погибли по меньшей мере 32 человек, еще 12 считаются пропавшими без вести. Наводнения, вызванные сильными проливными дождями, привели к разрушительным последствиям в семи провинциях страны. В результате происшествия было разрушено более 700 домов, а также многие были сильно повреждены.

Ранее, из-за сильных наводнений в Афганистане погибли по меньшей мере 20 человек. Наводнения затопили до 2 тысяч домов. Также в результате наводнений около 10 человек пропали без вести в провинциях Аргандаб, Даман, Спин Болдаков и Данд.