Число жертв крушения самолета в Казахстане снова возросло

Число погибших в результате падения пассажирского самолета в Казахстане достигло до 67 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По информации Министерства здравоохранения Украины (Минздрава), количество пострадавших в результате падения самолета под Алматы составило 67 человек, 8 - в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, авиакатастрофа в Казахстане произошла около семи утра по местному времени. В результате авиакатастрофы в Казахстане, по данным Минздрава страны, погибли 12 человек. Также сообщается о 53 пострадавших, состояние десяти из них оценивается как крайне тяжелое.

Напомним, на борту лайнера, потерпевшего крушение в Алма-Ате было 5 членов экипажа и 93 пассажира. В частности, среди пассажиров были два украинца, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные - граждане Казахстана.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы пассажирского самолета в Казахстане 27 декабря. Зеленский адресовал письмо с соболезнованиями президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву

Кроме того, очевидцы рассказали детали авиакатастрофы в Казахстане. Вокруг кричали о том, что самолет может взорваться.