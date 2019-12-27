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Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане

Новости » В мире     27.12.2019 - 17:33
Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Глава государства адресовал письмо с соболезнованиями президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы пассажирского самолета в Казахстане 27 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Глава государства адресовал письмо с соболезнованиями президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.

"С прискорбием и болью узнал о многочисленных жертвах катастрофы пассажирского самолета, который 27 декабря 2019 года выполнял рейс Алматы - Нур-Султан. От имени народа Украины и от себя лично прошу передать искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении.

Напомним, авиакатастрофа в Казахстане произошла около семи утра по местному времени. В результате авиакатастрофы в Казахстане, по данным Минздрава страны, погибли 12 человек. Также сообщается о 53 пострадавших, состояние десяти из них оценивается как крайне тяжелое.

По данным МВД Казахстана, на борту лайнера, потерпевшего крушение в Алма-Ате было 5 членов экипажа и 93 пассажира. В частности, среди пассажиров были два украинца, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные - граждане Казахстана.

Авиакатастрофа в Казахстане: все подробности
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