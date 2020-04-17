Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тыс. человек

В мире число смертей от коронавируса превысило 150 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Worldometers, который отслеживает распространение COVID-19.

Так, по состоянию на 23:50 17 апреля, в мире зафиксировали 153 245 смерти от коронавирусной инфекции. Всего заражены более 2,2 млн человек.

Согласно данным сайта, наибольшее количество смертей - 36 842 - зафиксировано в США. В тройке стран по наивысшим показателям смертноти Италия (22 745) и Испания (19 613), а также Франция (18 681) и Великобритания (14 576).

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах успешно прошли испытания препарата Remdesivir для борьбы с коронавирусом. У всех пациентов, принимавших участие в клиническом испытании препарата, были тяжелые респираторные симптомы и лихорадка, но они смогли покинуть больницу менее чем через неделю после лечения.

сообщали, что вакцина против коронавируса появится не ранее чем через год. При этом пик пандемии COVID-19 в мире еще впереди.