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В США успешно прошли испытания лекарства от коронавируса

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 20:09
В США успешно прошли испытания лекарства от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пациенты выздоравливали менее, чем за неделю

В Соединенных Штатах успешно прошли испытания препарата Remdesivir для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

По словам доктора-инфекциониста Кейтлин Маллен из Университета Чикаго, все заболевшие, которые принимали препарат, быстро выздоравливали от вируса.

"Лучшие новости в том, что большинство наших пациентов уже выписались, и это прекрасно. Только двое пациентов умерли", - отметила она.

У всех пациентов, принимавших участие в клиническом испытании препарата, были тяжелые респираторные симптомы и лихорадка, но они смогли покинуть больницу менее чем через неделю после лечения.

Однако в Университете, который возглавляет исследования, сообщили, что комментарий Маллен - ее личная инициатива и опубликован без разрешения. По мнению ведомства, любые выводы делать рано и научно необоснованно.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что вакцина против коронавируса появится не ранее чем через год. При этом пик пандемии COVID-19 в мире еще впереди.

Кроме того, ведущий вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт заявила, что вакцина от COVID-19 может быть готова уже в сентябре. Также ранее в ВОЗ говорили, что в мире работают над более, чем 20 вакцинами от коронавируса.

Добавим, что в США начались клинические испытания на людях новой потенциальной вакцины против коронавируса.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВакцинаКоронавирус
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