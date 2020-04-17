В США от коронавируса умерли около 33 тыс. человек

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В США на сегодня лабораторно подтверждено 671,4 тыс. случаев заражения коронавирусом

В Соединенных Штатах количество погибших от коронавируса достигло более 33 тыс. лиц. Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, в США на сегодня лабораторно подтверждено 671,4 тыс. случаев заражения, среди которых 33 286 человек умерли. За последние сутки в стране зафиксировали 4491 смерть от коронавируса.

Как отмечается, всего тест на коронавирус сдали свыше 3,4 млн американцев.

Напомним, президент США Дональд Трамп 16 апреля представил план трехэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за распространения коронавируса. Он отметил, что губернаторы смогут принимать решение о снятии ограничений самостоятельно.

Также, программа защиты доходов для представителей малого бизнеса в США на время пандемии коронавируса исчерпала свой бюджет в размере 349 млрд долларов на начальном этапе подачи заявок от бизнесменов.

Кроме того, Трамп считает, что осенью 2020 года в Соединенных Штатах Америки может повториться эпидемия коронавируса COVID-19. По его словам, быстрые действия могут предотвратить масштабам распространения эпидемии и помогут не останавливать экономику страны.