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Число жертв коронавируса в Британии достигло 40 тысяч

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 14:53
Число жертв коронавируса в Британии достигло 40 тысяч
Иллюстративное фото (flickr)

Реальное число смертей может быть значительно больше

В Соединенном Королевстве официально зарегистрировано более 40 тыс. смертельных случаев от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Согласно последним данным, опубликованным Управлением национальной статистики, с начала эпидемии до 1 мая в Англии и Уэльсе умерли 35 044 человек. Если добавить данные из Шотландии и Северной Ирландии, а также смерти в английских больницах в период со 2 по 10 мая, то общее число жертв коронавируса в Великобритании составит 40 033 человека.

В то же время отмечается, что реальное число смертей может быть значительно больше. По информации издания, в Британи насчитывается по меньшей мере 61 тыс. смертей, прямо или косвенно вызванных коронавирусом.

На днях Соединенное Королевство обогнало Италию по числу зараженных. С начала пандемии коронавирусом заболели 223 тыс. британцев. С 5 мая число новых случаев снижается. За прошлые сутки COVID-19 выявили у 3877 человек. Также было зарегистрировано 210 новых смертей.

С 13 мая в Британии намерены ослабить карантин. Ожидается, что с завтрашнего дня британцы смогут пойти на работу. До этого разрешалось работать только из дома. На следующих этапах ослабления карантина британское правительство планирует разрешить работу части развлекательной индустрии и других общественных мест, но это произойдет не раньше июля.

Теги Новости Украины ВеликобританияКоронавирус
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