Кількість жертв коронавірусу в Британії досягла 40 тисяч

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Реальне число смертей може бути значно більшим

У Сполученому Королівстві офіційно зареєстровано понад 40 тис. смертельних випадків від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Згідно з останніми даними, опублікованими Управлінням національної статистики, з початку епідемії до 1 травня в Англії та Уельсі померли 35 044 людини. Якщо додати дані з Шотландії та Північної Ірландії, а також смерті в англійських лікарнях в період з 2 по 10 травня, то загальне число жертв коронавірусу у Великобританії складе 40 033 людини.

Водночас відзначається, що реальна кількість смертей може бути значно більшою. За інформацією видання, у Британії налічується щонайменше 61 тис. смертей, прямо або побічно викликаних коронавірусом.

На днях Сполучене Королівство обігнало Італію за кількістю заражених. З початку пандемії коронавірус підтвердили у 223 тис. британців. З 5 травня число нових випадків знижується. За минулу добу COVID-19 виявили у 3877 осіб. Також було зареєстровано 210 нових смертей.

З 13 травня у Британії мають намір послабити карантин. Очікується, що відзавтра британці зможуть піти на роботу. До цього дозволялося працювати лише з дому. На наступних етапах ослаблення карантину британський уряд планує дозволити роботу частини розважальної індустрії та інших громадських місць, але це відбудеться не раніше липня.