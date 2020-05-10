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Британия начнет ослаблять карантин с 13 мая

Новости » Коронавирус     10.05.2020 - 22:02
Британия начнет ослаблять карантин с 13 мая
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Школы планируют открыть с 1 июня

Премьер-министр Британии Борис Джонсон анонсировал начало ослабления карантина в Соединенном Королевстве с 13 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

По словам Джонсона, первые послабления карантинных ограничений в Британии начнутся уже 13 мая, но полностью отменять карантина пока рано.

"Сейчас не время просто отменить ограничения на этой неделе. Вместо этого мы делаем первые осторожные шаги, чтобы ослабить наши меры", - заявил он.

Так, с 13 мая британцы смогут пойти на работу. До этого разрешалось работать только из дома.

"Итак, работайте дома, если можете, но вы можете пойти на работу, если не можете работать дома", - отметил британский премьер.

Кроме того, на следующих этапах ослабления карантина британское правительство планирует разрешить работу части развлекательной индустрии и других общественных мест, но это произойдет не раньше июля. Уже с 1 июня в Британии планируют открыть школы - начальные заработают первыми.

При этом Джонсон не исключает введения обязательного карантина для лиц, которые будут прибывать в страну самолетами.

"Скоро наступит время ... наложить карантинные ограничения на людей, которые прибывают в Британию по воздуху", - добавил глава правительства.

Напомним, ранее источники в британских авиакомпаниях сообщили, что правительство Британии планирует ввести обязательную 14-дневную обсервацию для людей, которые будут прибывать в страну. Обсервацию не придется проходить только жителям Ирландии и работникам критически важной инфраструктуры.

Теги Новости Украины ВеликобританиякарантинКоронавирус
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