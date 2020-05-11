Британия обогнала Италию по числу зараженных коронавирусом

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Теперь страна находится на втором месте в Европе и третьем в мире по числу инфицированных COVID-19

В Великобритании за время пандемии коронавируса зафиксировано 220 449 случаев заболевания COVID-19, в то время как в Италии коронавирусом заболели 219 070 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев в мире.

Согласно данным, в Великобритании за прошедшие сутки подтвердили 3923 случаев заболевания, 31 855 человек умер. Первые два случая COVID-19 в стране были обнаружены 31 января.

В Италии за сутки подтвердили 802 новых случая, из заболевших за все время 30 560 умерло, 105 186 человек выздоровели. 7 февраля в стране подтвердили первый случай заболевания коронавирусом.

Таким образом, из-за большего числа подтвержденных случаев за сутки, Британия обошла Италию по числу зараженных COVID-19. Теперь страна находится на втором месте в Европе и на третьем в мире по числу инфицированных коронавирусом.

Напомним, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон анонсировал начало ослабления карантина в Соединенном Королевстве с 13 мая. Школы планируют открыть с 1 июня.

Также РБК-Украина писало, что 5 мая Великобритания обогнала Италию по числу жертв коронавируса, достигнув самых высоких показателей смертности от этой болезни в Европе.