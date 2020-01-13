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Кількість жертв виверження вулкана у Новій Зеландії знову збільшилася

Новини » Суспільство     13.01.2020 - 04:55
Кількість жертв виверження вулкана у Новій Зеландії знову збільшилася
Фото: виверження вулкана (twitter.com)

Ще одна людина померла в лікарні

Число загиблих в результаті виверження вулкана на острові Уайт-Айленд в Новій Зеландії зросла до 18 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції країни.

Зазначається, що в лікарні у неділю помер ще один чоловік.

"Поліція може підтвердити, що ще одна людина померла в лікарні внаслідок травм, отриманих під час виверження вулкана на Уайт-Айленді. Смерть цієї людини збільшує офіційне число померлих до 18 осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, виверження вулкана у Новій Зеландії стався вранці 9 грудня. Поліція повідомила, що під час виверження на безлюдному острові було 47 осіб. З них 24 - громадяни Австралії, дев'ять - Сполучених Штатів, п'ять - Нової Зеландії, четверо - Німеччини, два - Китаю і Великобританії і один з Малайзії.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я країни, в лікарнях Нової Зеландії перебували близько 20 постраждалих, 10 - в критичному стані. Ще 13 постраждалих транспортували в Австралії.

РБК-Україна писало, що 12 січня в столиці Філіппін Манілі призупинили роботу аеропорту після того, як вулкан Таал на острові Лусон викинув попіл.

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