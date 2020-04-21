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В Ровенской области подтвердили более 10 новых случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 19:56
В Ровенской области подтвердили более 10 новых случаев COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Возраст инфицированных варьируется от 18 до 73 лет

В Ровенской области по состоянию на вечер 12 апреля лабораторно подтвердили 12 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Виталий Коваль на своей странице в Facebook.

По его словам, возраст инфицированных варьируется от 18 до 73 лет.

При этом он добавил, что заболевшие проживают в Ровно, в Здолбуновском районе, в Радивилоском районе, в поселке Млинов и Березновском районе.

Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 353 случая заболевания COVID-19. Из них 11 летальных и 23 выздоровевших.

"Сегодня из Ровенской городской больницы выписали еще двух пациентов, у которых ПЦР-методом подтвердили отсутствие коронавируса. Это человек 73 лет из Ровенского района (с.Белая Криница) и женщина 64 лет из Ровно", - отметил он.

Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 80 образцов.

Напомним, по состоянию на утро 21 апреля в Украине было подтверждено 6125 больных коронавирусом. В Хмельницкой области сообщалось о 49 инфицированных.

Кроме того, в Одесской области на карантин закрыли районный центр Подольск после вспышки коронавируса. В городе зафиксировали 37 случаев заражения.

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