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Число зараженных коронавирусом в Турции за сутки возросло почти на 700 человек

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 05:29
Число зараженных коронавирусом в Турции за сутки возросло почти на 700 человек
Иллюстративное фото (flickr.com lestudio1)

Ранее сообщалось о 277 зараженных

За последние сутки в Турции число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло с 277 до 947 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что число смертей от коронавируса в Турции возросло до 21. В предыдущие 24 часа было проведено в общей сложности 2953 теста.

Министерство внутренних дел Турции объявило поздно вечером в субботу, что все рестораны, кондитерские и другие аналогичные заведения общественного питания могут предлагать только доставку на дом и доставку на вынос.

Ранее сообщалось, что в Турции с 22 марта ужесточают карантинные мероприятия, связанные с коронавирусом COVID-19. Отныне лицам старше 65 лет и всем, кто имеет хронические заболевания запрещается выходить из дома. Лицам, которым некому помочь обеспечить ежедневные жизненные потребности будут помогать социальные работники.

Напомним, накануне сообщалось о почти 100 новых случаев инфицирования COVID-19 в Турции. Первую смерть от вируса в стране зафиксировали 17 марта.

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