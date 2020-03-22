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В Турции усиливают карантин, начинает действовать запрет выходить из дома

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 02:05
В Турции усиливают карантин, начинает действовать запрет выходить из дома
Иллюстративное фото (flickr.com lestudio1)

Запрет распространяется на пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями

В Турции с 22 марта ужесточают карантинные мероприятия, связанные с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook консульства Украины в Анталии.

Отмечается, что отныне лицам старше 65 лет и всем, кто имеет хронические заболевания запрещается выходить из дома.

Лицам, которым некому помочь обеспечить ежедневные жизненные потребности (купить продукты, лекарства, психологическая или медицинская помощь) будут помогать социальные работники от соответствующих губернаторств. Запросить такую помощь можно по номерам экстренных служб 112, 155 и 156. В службе 112 также кроме турецкоязычных операторов будут задействованы немецко, английско, румынско и русскоязычные операторы.

В провинции Анталия первое время полиция не будет применять наказание к нарушителям карантинного режима, которые не знали о запрете.

Напомним, накануне сообщалось о почти 100 новых случаев инфицирования COVID-19 в Турции. Первую смерть от вируса в стране зафиксировали 17 марта.

РБК-Украина писало, что в рамках профилактических мероприятий Турция рекомендовала туроператорам и отелям перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля.

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