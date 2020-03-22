Число заражених коронавірусом в Туреччині за добу зросло майже на 700 осіб

Ілюстративне фото (flickr.com lestudio1)

Раніше повідомлялося про 277 заражених

За останню добу в Туреччині кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом зросла з 277 до 947 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що кількість смертей від коронавіруса в Туреччині зросла до 21. У попередні 24 години було проведено в загальній складності 2953 тести.

Міністерство внутрішніх справ Туреччини оголосило пізно ввечері в суботу, що всі ресторани, кондитерські та інші аналогічні заклади громадського харчування можуть пропонувати тільки доставку і доставку на винос.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині з 22 березня посилюють карантинні заходи, пов'язані з коронавірусом COVID-19. Відтепер особам старше 65 років і всім, хто має хронічні захворювання забороняється виходити з будинку. Особам, яким немає кому допомогти забезпечити щоденні життєві потреби будуть допомагати соціальні працівники.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося про майже 100 нових випадків інфікування COVID-19 в Туреччині. Першу смерть від вірусу в країні зафіксували 17 березня.