Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 млн

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Более 300 тыс. человек умерли во всем мире

Количество зараженных коронавирусом в мире 14 мая превысило 4,5 млн человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Worldometers.

В частности, от коронавируса с начала пандемии умерли более 302 тыс. человек. Почти 1,7 млн человек уже вылечились от COVID-19 во всем мире. Активных случаев болезни в мире более 2,5 млн.

Больше всего зараженных в США. Там число больных приближается к 1,5 млн человек. Также в пятерке стран по количеству больных коронавирусом оказались Испания (272 тыс.), Российская Федерация (252 тыс.), Великобритания (233 тыс.), Италия (223 тыс.).

Ранее директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге призвал Европу готовиться к новой волне коронавируса.

Кроме того, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявлял, что мир борется с серьезной пандемией за 100 лет.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 14 мая в мире зафиксировано более 300 тысяч умерших с коронавирусом. Наибольшее количество летальных исходов приходится на Соединенные Штаты, где умерли свыше 85 тыс. инфицированных.

Автор: Инна Собора