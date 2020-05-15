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Число заражених коронавірусом у світі перевищило 4,5 млн

Новини » Коронавірус     15.05.2020 - 01:59
Число заражених коронавірусом у світі перевищило 4,5 млн
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Понад 300 тис. людей померли в усьому світі

Кількість заражених коронавірусом у світі 14 травня перевищила 4,5 млн осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Worldometers.

Зокрема, від коронавіруса з початку пандемії померли понад 302 тис. осіб. Майже 1,7 млн осіб вже вилікувалися від COVID-19 у всьому світі. Активних випадків хвороби у світі понад 2,5 млн.

Найбільше заражених в США. Там число хворих наближається до 1,5 млн осіб. Також в п'ятірці країн за кількістю хворих коронавірусом виявилися Іспанія (272 тис.), Російська Федерація (252 тис.), Великобританія (233 тис.), Італія (223 тис.).

Раніше директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге закликав Європу готуватися до нової хвилі коронавіруса.

Крім того, генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявляв, що світ бореться з серйозною пандемією за 100 років.

РБК-Україна писало, що станом на 14 травня у світі зафіксовано більше 300 тисяч померлих з коронавірусом. Найбільша кількість летальних випадків припадає на Сполучені Штати, де померли понад 85 тис. інфікованих.

Автор: Инна Собора

Теги Новини України Коронавірус
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