В ВОЗ призвали Европу готовиться к новой волне коронавируса

Фото: Ханс Клюге (twitter.com / hans_kluge)

Новая волна коронавируса может начаться осенью

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге призвал Европу готовиться к новой волне коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Так, в интервью британскому изданию Клюге заявил, что странам Европы необходимо готовиться к новой волне коронавируса и проявлять осторожность при отмене ограничительных мер.

"Я очень обеспокоен по поводу двойной волны: осенью у нас может быть вторая волна заболевания COVID-19 и еще одна - сезонного гриппа и кори", - подчеркнул он.

Напомним, ранее руководитель программы по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ Майк Райан высказал предположение, что коронавирус может стать еще одним эндемичным вирусом и навсегда останется среди людей. Однако мир может контролировать распространение коронавируса с помощью вакцины.

Кроме того, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявлял, что мир борется с серьезной пандемией за 100 лет. По словам гендиректора ВОЗ, коронавирус угрожает недавним достижением в области здравоохранения и прогрессу в достижении глобальных целей.

Добавим, что по состоянию на 14 мая в мире зафиксировано более 300 тысяч умерших с коронавирусом. Наибольшее количество летальных исходов приходится на Соединенные Штаты, где умерли свыше 85 тыс. инфицированных.

Автор: Дмитро Левицький