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Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии приближается к 300

Новости » Происшествия     15.02.2020 - 14:47
Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии приближается к 300
Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

За сутки на лайнере выявили еще 67 зараженных

Число зараженных китайским коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии приближается к 300 человек. Об этом пишет японское издание Kyodo.

Сообщается, что за сутки было выявлено 67 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 285 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство США готовится к эвакуации своих граждан с круизного лайнера Dimond Princess. Ожидается, что эвакуация будет проведена чартерными рейсами в воскресенье, 16 февраля.

Кроме того, японские власти заподозрили массовое заражение коронавирусом в больнице Saiseikai Arida в префектуре Вакаяма. По словам губернатора этой префектуры, на этой неделе заболели врач и пациент больницы, а сегодня стало известно о заражении еще одного врача, пациента из его отделения, а также его жены.

Отметим, в Европе сегодня зафиксирована первая смерть от китайского коронавируса. В частности, во Франции умер 80-летний турист из Китая, который несколько недель назад прибыл в страну, но на протяжении полумесяца был госпитализирован.

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